قبيل مواجهة مايوركا.. مدريد يعلن اصابة حامي عرينه

وأوضح الصحفي الإسباني ميغيل أنخيل دياز، أن "كورتوا انسحب من عمليات الإحماء لشعوره بعدم الراحة، وتحدث مع طبيب الفريق، وسيشارك بدلا منه الحارس البديل لونين".فيما أوضح الصحفي خوسيه لويس سانشيز، أن "كورتوا لن يشارك في مباراة اليوم، وسيخضع لفحوصات طبية غدا، كما أن هناك شكوكا حول تواجده في كأس العالم للأندية".وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "سيحل أندري لونين مكان تيبو كورتوا الذي أُصيب في الدقيقة الأخيرة بعد الانسحاب من عمليات الإحماء الذي كان يقوم بها على أرض الملعب".ويخسر ريال مدريد جهود 5 لاعبين أمام الأهلي المصري، وبات من المتوقع أن تمنعهم الإصابة وعدم التعافي بشكل كبير عن المشاركة أمام بطل أفريقيا في نصف نهائي مونديال الأندية بالمغرب.ويفتقد ريال مدريد أمام الأهلي مهاجمه وقائده الفرنسي كريم بنزيما بسبب إصابة عضلية غادر على إثرها مباراة فالنسيا، وسيغيب عن نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد وضع خطة تعافي لبنزيما ليكون قادراً على قيادة هجوم الميرنغي في نهائي كأس العالم للأندية، حال التأهل من الدور قبل النهائي".ويحل ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا، على ملعب "إيبيروستار" في الجولة 20.ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، متخلفًا بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي سيلاقي إشبيلية في وقت لاحق من اليوم ضمن نفس الجولة.