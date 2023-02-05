لاعبو يونايتد بشأن عودة جرينوود: لا نريد أن يهتز القارب

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن "لاعبي مانشستر لا يحبذون عودة المهاجم الشاب، بعد إسقاط تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي بحقه، من قبل المحكمة، الأسبوع الماضي".وأضافت: "اللاعبون يعتقدون أن عودة جرينوود، قد تساهم في الإضرار بالانسجام والتفاهم بين المجموعة، وقد تعد إلهاء للفريق في وقت يحقق فيه نتائج قوية".ولم يتخذ مانشستر يونايتد قرارا حول الدولي الإنجليزي السابق، البالغ من العمر 21 عاما، وأكد في بيان أنه "يراقب تطورات الأوضاع".وشارك جرينوود لآخر مرة مع الفريق في يناير/كانون الثاني العام الماضي.وقال مصدر مقرب لـ"ذا صن": "اللاعبون منفتحون على عودته للفريق، لكن الاهتمام بالأمر قد يشتت انتباههم بشكل كبير، غرفة الملابس الآن أسعد مما كانت عليه منذ زمن طويل، ولا أحد يريد أن يهتز القارب".