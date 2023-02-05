مايوركا يهزم مدريد ويقدم هدية لبرشلونة

وجاء هدف مايوركا في الدقيقة 13 عبر ناتشو قائد ريال مدريد الذي سجل بالخطأ في مرماه.وبهذا الفوز، رفع مايوركا رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 45 نقطة في المركز الثاني.وسيكون بإمكان برشلونة توسيع الفارق إلى 8 نقاط عندما يواجه إشبيلية على الكامب نو في وقت لاحق من اليوم الأحد.