السيتي يفشل في استغلال تعثر ارسنال بهزيمته امام توتنهام

ويعود الفضل في انتصار أصحاب الأرض للنجم هاري كين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لفريقه مبكرا بحلول الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "توتنهام" بالعاصمة لندن.وتوقف رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب، عند 45 نقطة، وأخفق في تقليص فارق النقاط الخمس بينه وبين المتصدر أرسنال، الذي خسر بدوره أمام مضيفه إيفرتون وبالنتيجة ذاتها بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب "غوديسون بارك" بمدينة ليفربول.بينما حقق نادي توتنهام هوتسبير انتصاره الثاني على التوالي، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".