السيتي يرد على الاتهامات المزعومة من قبل رابطة الدوري الانكليزي

وقال سيتي في بيان، :"نادي مانشستر سيتي متفاجئ بهذا البيان الصادر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والانتهاكات المزعومة لقواعد ولوائح النظام بعد مساعدتنا لهم بكافة المستندات المطلوبة لمراجعة أرقام وأرصدة النادي المالية".وأضاف: "يؤكد نادي مانشستر سيتي على ترحيبه بمراجعة كل هذه المستندات من قبل لجنة مستقلة بنزاهة وفقًا لكل الأدلة القاطعة التي قدمناها لدعم موقفنا من تلك الاتهامات".وتابع: "نرغب في وضع حد لكل هذه الاتهامات التي اتهمنا بها من قبل الرابطة مرة واحدة وإلى الأبد".وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحويل مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق باللوائح المالية للمسابقة.وأضافت الرابطة أن المخالفات ترتبط بالفترة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018.وتعرض سيتي لمزاعم بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بمدى دقة المعلومات المقدمة من إدارة النادي "خاصة فيما يتعلق بإيراداته (ويتضمن ذلك إيرادات عقود الرعاية) وعلاقة الأطراف المرتبطة به وتكاليف عملية التشغيل".وهناك مزاعم أيضا أن سيتي لم يكشف بالتفصيل عن المكافآت المالية للإدارة في كل موسم من 2009-2010 وحتى 2012-2023.وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان: "سيتم تعيين أعضاء اللجنة عن طريق رئيس اللجنة القضائية المستقلة للرابطة".وأضافت: "ستكون الإجراءات أمام اللجنة.. سرية وستعقد في جلسات خاصة. لن تقدم رابطة الدوري الممتاز أي تعليق آخر بخصوص هذا الأمر حتى إشعار آخر".