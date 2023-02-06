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رسمياً.. كارلوس كيروش مدرباً لمنتخب قطر
Alsumaria Tv
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اعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن التعاقد رسمياً مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الأول.
وأضاف الاتحاد في بيان مقتضب في صفحته في فيسبوك: "البرتغالي كيروش مدربا للعنابي. كل التوفيق للمدرب مع كتيبة منتخبنا الوطني".
وكان الإسباني فيلكس سانشيز رحل عن المنتخب بعد نهاية عقده في ديسمبر كانون الأول عقب أول مشاركة لقطر في كأس العالم عندما استضافت النهائيات.
وخرج المنتخب من دور المجموعات بثلاث هزائم، وأحرز هدفا واحدا كان في مرمى السنغال.
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