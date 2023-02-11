تقارير: ميسي الأقرب للفوز بجائزة الأفضل في عام 2022

وضمت القائمة النهائية ثلاثة لاعبين؛ هم ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني وكريم بنزيما، نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي.وكشف الفيفا في وقت سابق قائمة ضمت 14 لاعبا، وتم تقليصها اليوم الجمعة إلى قائمة نهائية تضم 3 لاعبين، اختيرت بناء على تصويت فريق من خبراء كرة القدم.يعدُّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأوفر حظا لنيل جائزة الفيفا "أفضل لاعب في العالم لعام 2022"، بعد مسيرة رائعة رفقة ناديه باريس سان جيرمان ومنتخب التانغو، حيث استطاع البرغوث كتابة التاريخ بتحقيقه كأس العالم في قطر 2022، وكذلك كأس السوبر الأوروبي اللاتيني "فيناليسيما"، عندما انتصر التانغو على إيطاليا في النهائي بملعب ويمبلي، بالإضافة للدوري الفرنسي رفقة فريقه باريس سان جيرمان.من جهته، فاز بنزيما بكل شيء تقريباً في موسم 2021-22، حيث نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وجائزتي الهدّاف وأفضل لاعب في إسبانيا للموسم نفسه، وفاز في بطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني.لكن العام 2022 سيبقى أيضاً عام حزن للفرنسي كريم، وذلك عقب الاعتزال الدولي، بعدما حُرِم من المشاركة في مونديال قطر مع منتخب فرنسا؛ بسبب إصابة تعرّض لها خلال التدريبات قُبيل المباراة الأولى "للديوك".يعدُّ عام 2022 بالنسبة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي موسمًا غير سعيد، ولا سيما بعد خسارة المنتخب الفرنسي لبطولة كأس العالم قطر 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي.في عام 2022، توج مبابي بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، بالإضافة لتتويجه بجائزة هدّاف بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 برصيد ثمانية أهداف، وهدّاف الدوري الفرنسي الموسم الماضي برصيد 28 هدفاً و17 تمريرة حاسمة.يعدُّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي باريس سان جيرمان، الأقرب لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، على الرغم من المنافسة الكبيرة من نجمين ذي قيمة كبيرة؛ مثل بنزيما ومواطنه مبابي.ويعد البرغوث الأرجنتيني الأوفر حظاً للظفر بالجائزة، بعد تفوقه على الغزال الفرنسي مبابي والتتويج بلقب كأس العالم قطر 2022 على حسابه وحساب منتخب بلاده فرنسا، بالإضافة لتتويجه بعدة ألقاب أخرى كالدوري الفرنسي، ولقب كأس الأبطال "فيناليسيما" 2022.وقد يكون بنزيما المنافس الأقوى لميسي على الجائزة، على الرغم من عدم مشاركة الفرنسي في كأس العالم الأخيرة بسبب الإصابة، ولكن موسم بنزيما مع ريال مدريد قد يزيد فرصه في المنافسة، خاصة أنه المتوّج بجائزة الكرة الذهبية المرموقة والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".