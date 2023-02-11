كلوب يعلن إصابة أحد نجوم ليفربول

وقال كلوب، في تصريح نشرته شبكة "ليفربول إيكو": "يعاني تياجو ألكانتارا من بعض المشاكل. أعرف المشكلة، لكن عليّ أن أسأل أولاً ما إذا كان مسموحًا لي أن أتحدث عنها أم لا".وأضاف المدرب الألماني: "الإصابة في منطقة مشابهة للعضلة القابضة للخصر، لذلك لم يكن تياجو قادرًا على التدرب معنا خلال الأيام الماضية".من جهته، يواصل الكولومبي لويز دياز، برنامج التعافي على أمل اللحاق بمباراة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 15أذار.ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون، الإثنين المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويحتل الريدز المركز الـ10 في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 29 نقطة.