"مواجهة الآباء والأبناء".. كيف تناولت الصحف الاسبانية نهائي مونديال الأندية؟

ويستضيف استاد الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وريال مدريد، والذي ينطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.وكان الهلال تأهل للمباراة النهائية، بعدما استهل مشواره بالفوز على الوداد المغربي صاحب الأرض والجمهور بركلات الترجيح 5-3، قبل أن يُسقط فلامنجو البرازيلي في قبل النهائي بنتيجة 3-2.في المُقابل، خاض ريال مدريد مباراة واحدة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، حيث هزم الأهلي المصري بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ليضرب موعدا مع الهلال.قالت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، إن "الميرينجي" يستعد لخوض نهائي كأس العالم للأندية، بحثا عن تاج عالمي جديد.وأضافت: "ريال مدريد يسعى لتحقيق اللقب العالمي المنتظر أمام الهلال الذي يعد أفضل فريق في آسيا".احذروا الهلالأكدت صحيفة "آس" المنتمية إلى ريال مدريد أن النادي يسعى لتحقيق اللقب العالمي، ليسدل الستار على موسم 2021-2022، بأفضل طريقة ممكنة.وحذرت الصحيفة ريال مدريد، مشيرة إلى أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق الهلال الذي يمتلك العديد من الأسلحة القوية خاصة في الخط الهجومي.توتر ريال مدريدصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أشارت إلى أن ريال مدريد يستعد لخوض النهائي المُرتقب ضد الهلال فهو الفريق الأوفر حظا لنيل اللقب.ولفتت إلى أن ريال مدريد يلعب هذا النهائي وسط أجواء من التوتر بسبب تذبذب نتائجه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى الأنباء التي ربطت مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل.أكد موقع "ريليفو" الإسباني أن هذا النهائي بعنوان مواجهة الآباء والأبناء، خاصة أن المساعد الخاص لكارلو أنشيلوتي هو نجله ديفيد.في المُقابل، فإن إيميليانو نجل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، هو المساعد الأول لوالده.وأشار الموقع إلى أن الطرفين يبحثان عن المجد بتحقيق لقب كأس العالم للأندية بالفوز في المباراة النهائية.