تشافي يعلق على بيع أنسو فاتي وتصريحات شقيق ميسي

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مواجهة فياريال، غدا الأحد: "فياريال فريق رائع له فلسفة لعب مشابهة جدًا لفلسفتنا، وباريخو لاعب غير عادي وبيب رينا جيد جدًا بقدميه، كل مباراة نخوضها هي صعبة للغاية ويلعب الجميع من أجلها، الآن لدينا مباراة معقدة ضد فريق ومدرب رائع".وأضاف: "بالنسبة لي أنسو فاتي غير قابل للبيع، في الوقت الحالي كل فرد في الفريق غير قابل للبيع، لا يمكننا التحدث عن سوق الانتقالات، لم يكن هناك حديث عن بيع أنسو طوال شهر يناير وهو الآن كذلك، لا أفهم حقيقة هذه الأخبار".وتابع تشافي: "نتوقع الكثير من فاتي، لدينا ثقة عمياء به مثل بقية اللاعبين، لدي ثقة كبيرة بجميع اللاعبين خصوصًا مع أنسو، إنه قطعة مهمة للحاضر والمستقبل، عليه أن يكون هادئا وصبورا وعندما يشارك أساسيا يقدم أفضل ما لديه".وعن تصريح شقيق ليونيل ميسي الذي أثار ضده العديد من الانتقادات، أوضح تشافي: "لقد اعتذر، أعرف عائلة ميسي وخاصةً ليو، هم أشخاص متواضعون وعملوا كثيرًا للوصول إلى مكانهم الحالي، بعض الأحيان جميعنا نرتكب أخطاء، وفي النهاية ماتياس اعتذر، لذلك ليست هناك حاجة لإعطائها أهمية أكبر".وعن أداء الثنائي كيسيه وفرانكي دي يونغ، أشار: "نشاهد أفضل نسخة من دي يونغ منذ انضمامه لنا، لديه ثقة وسهولة لا يصدقان، نفس الشيء مع كيسيه، أنا سعيد جدًا بمستوى لاعبي خط الوسط".ويستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية أمام نظيره فياريال، غدا الأحد، في الدوري الإسباني.ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في مباراتين وخسارة لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 42 هدفا فيما سكنت شباكه 7 أهداف.