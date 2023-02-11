ويستهام يفرض التعادل على تشيلسي في البريميرليج

فرض نادي ويستهام التعادل بنتيجة 1/1 على ضيفه تشيلسي، اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتعادل إميرسون لويستهام في الدقيقة 28 أيضا بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من جارود بوين.



وتعادل تشيلسي للمرة السابعة في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في حين فاز 8 مرات فقط وخسر 7 مرات.



ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة في المركز التاسع (مؤقتا)، مقابل 20 نقطة لويستهام ولعب 22 مباراة.



وتعادل تشيلسي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكانت أمام ليفربول وفولهام والآن أمام ويستهام.



وكان آخر فوز لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 كانون الثاني على كريستال بالاس. ووضع البرتغالي جواو فيليكس تشيلسي في المقدمة في الدقيقة 16بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة متقنة من إنزو فرنانديز.وتعادل إميرسون لويستهام في الدقيقة 28 أيضا بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من جارود بوين.وتعادل تشيلسي للمرة السابعة في 22 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في حين فاز 8 مرات فقط وخسر 7 مرات.ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة في المركز التاسع (مؤقتا)، مقابل 20 نقطة لويستهام ولعب 22 مباراة.وتعادل تشيلسي للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكانت أمام ليفربول وفولهام والآن أمام ويستهام.وكان آخر فوز لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 كانون الثاني على كريستال بالاس.

وفي وقت لاحق يلعب آرسنال المتصدر مع برينتفورد، وتوتنهام مع ليستر سيتي، ونيوكاسل مع بورنموث.



ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع بروسيا دورتموند يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.