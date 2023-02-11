ريال مدريد يكتسح الهلال ويتوج بكأس العالم للأندية

توج ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية، بالفوز العريض على الهلال السعودي بنتيجة (5-3)، مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في المغرب.



وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور هدفين (13، 69)، فيدي فالفيردي هدفين (18، 58)، وبنزيما (54)، بينما سجل للهلال موسى ماريجا (26)، ولوسيان فييتو هدفين (63 و79).



وتوج ريال مدريد باللقب للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته في البطولة.