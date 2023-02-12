عقب التتويج بمونديال الأندية.. أنشيلوتي: لن أغادر ريال مدريد حتى "يطردوني"

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا " الإسبانية بعد نهائي المونديال: "نحن سعداء جدًا، للمرة الخامسة ريال مدريد بطل العالم، وهذا الأمر يجعلنا نشعر بالفخر"، مؤكدًا أن بداية حصد الألقاب هذا الموسم ستكون بهذا اللقب.وأضاف أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية: "في النهاية لست مضطرًا لتمزيق بطاقتي التدريبية لأن فالفيردي سجل 11 هدفًا خلال الموسم الحالي، لقد مر بوقت عصيب لكنه الآن أفضل، وحين يكون جيدًا يمنحنا الكثير" .وكان المدرب الإيطالي قد صرح في بداية الموسم، قائلًا: "قلت لفالفيردي إنه إذا لم يسجل 10 أهداف على الأقل هذا الموسم، فإنني سأمزق رخصتي التدريبية".وأشاد كارلو بنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، قائلًا: "فينيسيوس يواصل التطور، كما يفعل الفريق بالكامل، ويحدث الفارق في جميع المباريات، وتسجيل الأهداف مهم للغاية، فهو تألم من الهزيمة ضد مايوركا مثلنا، ولكن مع الرغبة في الفوز أظهر حماسه من جديد".وتطرق أنشيلوتي في حديثه للمقارنة بين ريال مدريد وميلان، قائلًا: "هما عائلتان، وتتم إدارتهما بشكل جيد، وكل من بيرلسكوني وبيريز من المشجعين الرائعين لأنديتهم ويتعاونون بشكل جيد، وسعيد لأن أكون جزءًا من تاريخ ريال مدريد" .وعند سؤاله عن مستقبله مع الفريق الملكي، رد أنشيلوتي قائلًا: "لن أغادر هنا حتى يطردوني" .جدير بالذكر أن أنشيلوتي حقق لقبه التاسع مع الميرينغي خلال فترتين، الأولى كانت بتحقيقه 4 ألقاب والفترة الثانية والحالية بتحقيقه 5 ألقاب، آخرها كأس العالم للأندية في المغرب.