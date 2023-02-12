مدينة فرنسية ترفع دعوى قضائية ضد نيمار

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن نيمار تسبب في إزعاج سكان الحي في مدينة "بوجيفال"، الذي يعيش فيه بسبب الحفلات المستمرة التي يقيمها داخل فيلته.وأكدت الصحيفة أن البرازيلي يقوم بهذه الحفلات منذ عدة أشهر لدرجة أن سكان مدينة "بوجيفال" فكروا في اللجوء للمحكمة لمقاضاته بسبب الضوضاء.من جانبه، وصف عمدة الحي لوك واتيل اللاعب البرازيلي بـ"غير محترم"، متعهدا باتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضده.وقال: "يمكننا أن نتحدث كثيرًا عنه، ولكن ماذا تريد أن تفعل في مواجهة شخص لا يهتم بدفع غرامة قدرها 135 يورو مقابل ما يكسبه".ويستعد نادي باريس سان جرمان الفرنسي للقاء قوي ومرتقب مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء 14 فبراير، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.