بسبب الزيارة الرجبية.. تأجيل الجولة 17 من الدوري العراقي

وذكر بيان للاتحاد، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بسبب قُربِ وتزامُنِ الزيارة المليونيّة لاستشهادِ الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) يوم الجمعة الموافق 2023/2/17، ولإتاحة الفرصةِ لجميع شرائح المجتمع العراقي، ومنها الرياضي، لأداءِ مراسيم الزيارة، قررت لجنةُ المسابقات إرجاءَ انطلاق الجولة السابعة عشرة من يومي الأربعاء والخميس إلى يومي السبت والأحد من هذا الشهر".وبين، أن "الانطلاق سيكون بنفس التوقيتاتِ والملاعب المُعلنة سابقاً".