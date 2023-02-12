ميسي وفيراتي يستعدان للمشاركة امام البايرن

وكان ليونيل ميسي غاب عن خسارة سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي، بعد تعرضه لإجهاد في أوتار الركبة.في المقابل عانى ماركو فيراتي خلال الفترة الماضية من إصابة في العضلات تفاقمت مؤخرا.ووفقا لشبكة "TF1" الفرنسية، فإن "ميسي وفيراتي في حالة جيدة وعلى أتم الاستعداد لمواجهة بايرن ميونخ بعد غد".يذكر أن "باريس سان جيرمان سبق له أن أعلن في بيان طبي، يوم الجمعة الماضي، أن ميسي في حاجة للتعافي لمدة 48 ساعة فقط".وأشارت شبكة "TF1" إلى أن "لاعبي سان جيرمان يحاولون توحيد الصفوف داخل غرفة الملابس قبل موقعتهم ضد الفريق البافاري، بسبب التوترات التي حدثت داخل المعسكر الباريسي ومع المشجعين".