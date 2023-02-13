العراق يحتضن بطولة بغداد السلام الدولية الثانية للجودو

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، عدي الربيعي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على رعاية ودعم البطولة بنسختها الثانية بعد نجاح العراق في استضافة ٨ دول من اسيا وافريقيا واوروبا في البطولة التي اقيمت في العام السابق".وبين ان "اقامة هذه البطولة تأتي ضمن خطة السوداني في احتضان العراق لمختلف البطولات الدولية والاقليمية للتأكيد على قدرة العراق سيما بعد نجاحه في استضافة بطولة الخليج في البصرة".وبين ان "الاتحاد سيعمل على التهيئة لإقامة بطولة دولية تليق باسم وتاريخ العراق من خلال توجيه الدعوات لعدد من اهم الاتحادات الدولية من جميع القارات للمشاركة في البطولة".