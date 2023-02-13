عقب الاصابة.. مبابي يزين قائمة سان جيرمان في مواجهة البايرن

وأصيب مبابي في أول فبراير شباط، وثارت شكوك حول مشاركته أمام بطل ألمانيا بعدما أعلن باريس سان جيرمان أنه سيغيب لثلاثة أسابيع، وقبل مشاركته في جزء من المران الجماعي أمس الأحد.ولم تشهد تشكيلة سان جيرمان أمام بطل ألمانيا مفاجآت، حيث ظهر ليونيل ميسي ونيمار وأشرف حكيمي وباقي نجوم نادي العاصمة.وتراجعت نتائج باريس سان جيرمان مؤخرا، وخسر 3-1 في ضيافة موناكو في الدوري الفرنسي، يوم السبت الماضي، ليتلقى الهزيمة الرابعة بجميع المسابقات منذ مطلع العام الجديد.وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن مبابي سجل 25 هدفا وصنع 6 في 26 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان. ويملك مبابي 7 أهداف في 6 مباريات الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.ويتصدر ترتيب هدافي المسابقة مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.