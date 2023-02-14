دوري الابطال.. "صدام مثير" بين رفاق ميسي والعملاق الألماني اليوم

وتنطلق منافسات مباريات ذهاب وإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم 14 فبراير وتستمر حتى يوم 15 مارس المقبل.وتأتي مواجهات اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، عندما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ على ملعب حديقة الأمراء، ويلعب ميلان أمام ضيفه توتنهام فى سان سيرو.ويلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه تشيلسي غداً الأربعاء، ويستضيف كلوب بروج نظيره بنفيكا.مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلةميلان× توتنهام- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumباريس سان جيرمان× بايرن ميونخ- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium