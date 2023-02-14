ستقام في السعودية وبمشاركة العراق.. اليك التفاصيل الكاملة لبطولة العربية للأندية 2023

السومرية نيوز – رياضة



أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، بشكل رسمي، عودة منافسات بطولة الأندية مرة أخرى خلال العام الجاري 2023، بعد توقف دام قرابة عامين كاملين.



وأصدر الاتحاد العربي بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "يعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل (رئيس الاتحاد العربي) إطلاق مسمى كأس الملك سلمان للأندية، على بطولة الأندية العربية في نسختها القادمة التي ستقام خلال هذا العام 2023".







وكشف مصدر من الاتحاد العربي، عن تفاصيل النسخة المرتقبة، لافتا إلى أنها ستقام بمشاركة 37 ناديا، بينما سيبلغ إجمالي الجوائز المالية لها 10 ملايين دولار.



وأشار المصدر إلى أن البطولة ستقام على مرحلتين؛ الأولى بنظام التصفيات والثانية كمرحلة نهائية بشكل مجمع في المملكة العربية السعودية.



وعن مواعيد المباريات قال المصدر: "سيتم التنسيق أولا مع الاتحادات الأعضاء قبل الكشف عن الجدول بشكل رسمي، لكن المرحلة النهائية من البطولة ستقام خلال صيف 2023".



وبشأن موعد القرعة أوضح المصدر: "على الأرجح ستقام مراسم القرعة في العاصمة السعودية الرياض، مطلع شهر مارس/ آذار المقبل".



جدير بالذكر أن الرجاء المغربي توج بالنسخة الأخيرة من البطولة العربية للأندية الأبطال، بعد فوزه في المباراة النهائية على الاتحاد السعودي.