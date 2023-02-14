"الليغا" تدين العنصرية ضد فينيسيوس

وقالت الرابطة في بيان على موقعها الرسمي، ان " الإهانات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد التي حدثت في استاد "فيز مايوركا" في قائمة الهتافات السلوكية المعاقب عليها في الجولة الـ20 من الليغا".وأشارت، إلى ان "الإهانات التي تعرض لها إشبيلية في ملعب الكامب نو أمام برشلونة".ونوهت رابطة الليغا إلى ان "الإهانات التي استهدفت سيلتا فيغو وقائده إياجو أسباس، في ملعب بينيتو فيامارين، بين حوادث أخرى".