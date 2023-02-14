بعد الهزائم المتتالية.. فالنسيا يعلن إقالة مدربه ويعين بديلا عنه

وجاءت إقالة فورو بعد تعرض فالنسيا لأربع هزائم متتالية وتحقيقه لانتصار وحيد في آخر 10 جولات، ليتراجع للمركز 18 برصيد 20 نقطة.وذكر بيان الخفافيش أن "باراخا، اللاعب التاريخي السابق لفالنسيا، سيقود الفريق على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري".وأوضح أن "باراخا سيتسلم مهام منصبه خلال الأيام المقبلة، وسيحظى في جهازه الفني بلاعب آخر سابق وهو كارلوس مارتشينا".وبعد اعتزاله كلاعب، استهل باراخا (47 عامًا) مشواره كمدرب في أكاديمية فالنسيا، وتولى قيادة أندية مثل تينيريفي وسبورتينج خيخون ورايو فاييكانو وإلتشي.