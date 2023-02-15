"لافتات" و "دقائق صمت".. كيف تضامن دوري ابطال أوروبا مع ضحايا الزلزال؟

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الدفاع الروسية: أربع مقاتلات إسرائيلية قصفت دمشق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"لافتات" و "دقائق صمت".. كيف تضامن دوري ابطال أوروبا مع ضحايا الزلزال؟

رياضة

2023-02-15 | 01:02
&quot;لافتات&quot; و &quot;دقائق صمت&quot;.. كيف تضامن دوري ابطال أوروبا مع ضحايا الزلزال؟
1,319 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

شهدت مباراتا الثلاثاء 14 شباط 2023، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وقوف اللاعبين دقيقة صمت، على أرواح ضحايا الزلزال "المدمر"، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا قبل أيام، وكذلك رفع لافتة تضامنية.

دوري أبطال أوروبا يتضامن مع ضحايا الزلزال
 وقبل انطلاق المباراة الأولى بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، والثانية بين ميلان الإيطالي ضد توتنهام الإنجليزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، تحول الصخب في ملعبي "حديقة الأمراء" و"سان سيرو"، إلى صمت تام، تنفيذاً لتعليمات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
 

وأثناء نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب، ظهرت لافتة عملاقة بيضاء، حملها بعض الفتية أمام اللاعبين.

وكُتب على اللافتة باللغتين العربية والتركية: "كلنا معكم"، في إشارة إلى دولتي سوريا وتركيا، اللتين شهدتا الزلزال المدمر.
 

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وشريكته مؤسسة UEFA للأطفال، في وقت سابق أنه تبرّع بالأموال من أجل دعم العملية الإنسانية، لمساعدة ضحايا الزلزال في البلدين.

وكشف "يويفا" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه قدّم تبرعاً أولياً بقيمة 200 ألف يورو من أجل هذه الغاية، بالإضافة إلى 150 ألفاً أخرى للاتحاد التركي لكرة القدم.

وقال ألكسندر شيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "هذا التبرع الأولي يأتي كاستجابة إنسانية سريعة، وتقديم المساعدة في هذه المأساة المروعة".

يويفا يتضامن مع الضحايا
 وكان "يويفا" قد سارع إلى إصدار بيان تضامني بعد ساعات من وقوع "كارثة القرن" كما أطلقت عليها الصحافة التركية.

وكتب "يويفا" عبر تويتر: "إن أفكارنا في مجتمع كرة القدم الأوروبية مع الشعب التركي والسوري، وجميع المتضررين من الزلزال المدمر".

ومنذ وقوع الزلزال، وقف اللاعبون في الكثير من المباريات في الملاعب الأوروبية، دقيقة صمت، تضامناً مع الضحايا وعائلاتهم.

وفعل لاعبو الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني ذلك في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء 8 شباط 2023.

وفي الدوري الإسباني، تضامن لاعبو برشلونة ونظراؤهم في فياريال، مع الضحايا، حيث دخلوا إلى أرضية ملعب "لا سيراميكا" وهم يرتدون قمصاناً كُتب عليها "دعماً للضحايا في تركيا وسوريا" لبرشلونة، و"نحن معكم، سوريا وتركيا" على قمصان فياريال.

كما وقف الفريقان دقيقة حداد على أرواح عشرات الآلاف من الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الزلزال، حيث نشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للوقوف، علّق عليه: "قلوبنا معكم"، مرفقاً علمي تركيا وسوريا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني، من أوليات المؤسسات التي قدمت تضامنها ودعمها للضحايا، ولمنكوبي الزلزال المدمر في البلدين.

ونشرت الرابطة تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، كتبت فيها: "تعازينا الحارة لعائلات وأقارب ضحايا زلزال سوريا وتركيا، وبالشفاء العاجل للمصابين والجرحى".

كما قررت وضع علمي تركيا والنظام السوري إلى جانب مربع النتيجة والوقت، خلال مباريات الجولة الحادية والعشرين، في إطار دعمها للدولتين.


>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً الأحد
24.16%
04:26 | 2023-02-18
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً الأحد
04:26 | 2023-02-18
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
20.55%
03:02 | 2023-02-19
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
03:02 | 2023-02-19
النزاهة تعلن القبض على مديرين عامين مدانين بسلطنة عمان
17.81%
08:56 | 2023-02-18
النزاهة تعلن القبض على مديرين عامين مدانين بسلطنة عمان
08:56 | 2023-02-18
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
15.5%
03:04 | 2023-02-18
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:04 | 2023-02-18
البنك المركزي يفرض المنصة الالكترونية على جميع المصارف وشركات الصيرفة (وثيقة)
12.59%
12:29 | 2023-02-19
البنك المركزي يفرض المنصة الالكترونية على جميع المصارف وشركات الصيرفة (وثيقة)
12:29 | 2023-02-19
الحكمة: السوداني سيناقش مع البرلمان انهاء تكليف 4 محافظين
9.39%
13:40 | 2023-02-19
الحكمة: السوداني سيناقش مع البرلمان انهاء تكليف 4 محافظين
13:40 | 2023-02-19
المزيد
طبعاً، الدينار أقوى من الدولار
طبعاً، الدينار أقوى من الدولار
استقرار موقت فقط
استقرار موقت فقط
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. طالبات يفترشن الأرض داخل الصفوف في البصرة
Play
بالفيديو.. طالبات يفترشن الأرض داخل الصفوف في البصرة
13:07 | 2023-02-19
انهيار سلم وجدران مدرسة في ميسان (فيديو)
Play
انهيار سلم وجدران مدرسة في ميسان (فيديو)
04:09 | 2023-02-18
الامام الكاظم عليه السلام .. قضية يستذكرها الملايين
Play
الامام الكاظم عليه السلام .. قضية يستذكرها الملايين
02:00 | 2023-02-17
كاميرات مراقبة توثق لحظة اختطاف طفلتين بعجلة "تكتك" شرقي بغداد
Play
كاميرات مراقبة توثق لحظة اختطاف طفلتين بعجلة "تكتك" شرقي بغداد
05:47 | 2023-02-16
آفة الفساد تنهش جسد الاقتصاد..هدر للمال العام وتهريب للاموال
Play
آفة الفساد تنهش جسد الاقتصاد..هدر للمال العام وتهريب للاموال
03:00 | 2023-02-16
الزيارة الرجبية.. المواكب الحسينية والمفارز الصحية تتسابق لخدمة الزائرين
Play
الزيارة الرجبية.. المواكب الحسينية والمفارز الصحية تتسابق لخدمة الزائرين
13:00 | 2023-02-15
اعتراضاً على حرق "القرآن".. ملايين التواقيع العراقية تصل السفارة السويدية (صور)
Play
اعتراضاً على حرق "القرآن".. ملايين التواقيع العراقية تصل السفارة السويدية (صور)
03:47 | 2023-02-15
سطوة الأدوية المستوردة تفرض هيمنتها على المذاخر والصيدليات
Play
سطوة الأدوية المستوردة تفرض هيمنتها على المذاخر والصيدليات
03:00 | 2023-02-15
حملات في البصرة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا
Play
حملات في البصرة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا
02:00 | 2023-02-15
قانون انتخابات مجالس المحافظات يثير الجدل داخل البيت التشريعي
Play
قانون انتخابات مجالس المحافظات يثير الجدل داخل البيت التشريعي
13:00 | 2023-02-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.