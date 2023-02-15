"لافتات" و "دقائق صمت".. كيف تضامن دوري ابطال أوروبا مع ضحايا الزلزال؟

دوري أبطال أوروبا يتضامن مع ضحايا الزلزال

وقبل انطلاق المباراة الأولى بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، والثانية بين ميلان الإيطالي ضد توتنهام الإنجليزي، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، تحول الصخب في ملعبي "حديقة الأمراء" و"سان سيرو"، إلى صمت تام، تنفيذاً لتعليمات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

"كلنا معكم" بالعربية على أرضية ملعب سان سيرو دعماً لمتضرري زلزال سوريا وتركيا، قبل مباراة مباراة ميلان وتوتنهام#زلزال_سوريا_تركيا #دوري_أبطال_أوروبا #ميلان_توتنهام pic.twitter.com/Aceba1RrJe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 14, 2023

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وشريكته مؤسسة UEFA للأطفال، في وقت سابق أنه تبرّع بالأموال من أجل دعم العملية الإنسانية، لمساعدة ضحايا الزلزال في البلدين.وكشف "يويفا" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أنه قدّم تبرعاً أولياً بقيمة 200 ألف يورو من أجل هذه الغاية، بالإضافة إلى 150 ألفاً أخرى للاتحاد التركي لكرة القدم.وقال ألكسندر شيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "هذا التبرع الأولي يأتي كاستجابة إنسانية سريعة، وتقديم المساعدة في هذه المأساة المروعة".وكان "يويفا" قد سارع إلى إصدار بيان تضامني بعد ساعات من وقوع "كارثة القرن" كما أطلقت عليها الصحافة التركية.وكتب "يويفا" عبر تويتر: "إن أفكارنا في مجتمع كرة القدم الأوروبية مع الشعب التركي والسوري، وجميع المتضررين من الزلزال المدمر".ومنذ وقوع الزلزال، وقف اللاعبون في الكثير من المباريات في الملاعب الأوروبية، دقيقة صمت، تضامناً مع الضحايا وعائلاتهم.وفعل لاعبو الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني ذلك في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء 8 شباط 2023.وفي الدوري الإسباني، تضامن لاعبو برشلونة ونظراؤهم في فياريال، مع الضحايا، حيث دخلوا إلى أرضية ملعب "لا سيراميكا" وهم يرتدون قمصاناً كُتب عليها "دعماً للضحايا في تركيا وسوريا" لبرشلونة، و"نحن معكم، سوريا وتركيا" على قمصان فياريال.كما وقف الفريقان دقيقة حداد على أرواح عشرات الآلاف من الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الزلزال، حيث نشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للوقوف، علّق عليه: "قلوبنا معكم"، مرفقاً علمي تركيا وسوريا.وكانت رابطة الدوري الإسباني، من أوليات المؤسسات التي قدمت تضامنها ودعمها للضحايا، ولمنكوبي الزلزال المدمر في البلدين.ونشرت الرابطة تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، كتبت فيها: "تعازينا الحارة لعائلات وأقارب ضحايا زلزال سوريا وتركيا، وبالشفاء العاجل للمصابين والجرحى".كما قررت وضع علمي تركيا والنظام السوري إلى جانب مربع النتيجة والوقت، خلال مباريات الجولة الحادية والعشرين، في إطار دعمها للدولتين.