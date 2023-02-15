بنظامها الجديد.. تعرَّف على ممثلي القارات في كأس العالم للأندية

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلاً للنسخة الأخيرة (2022)، التي أقيمت في المغرب في الفترة ما بين 1 حتى 11 فبراير/شباط 2023، عقب فوزه في النهائي على الهلال السعودي بخمسة أهداف لثلاثة.*ممثلو القارات في كأس العالم للأندية بنظامها الجديدوكشف "فيفا" في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه ستتم زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية حتى 32 فريقاً، بدءاً من صيف عام 2025.ومن المقرر أن تُقام النسخة الموسّعة الأولى من البطولة في الفترة ما بين يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز من عام 2025، لكن الاتحاد الدولي لم يكشف عن النظام المتبع.وقال الاتحاد الدولي في بيانه: "بعد القرار الذي اتخذه مجلس "فيفا" في ديسمبر/كانون الأول 2022، بتوسيع كأس العالم للأندية إلى 32 فريقاً؛ تقرر إقامة النسخة الأولى من البطولة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، وقد وافق المجلس بالإجماع على ذلك".وكشف "فيفا" في بيانه عن أعداد الفرق من كل قارة، دون توضيح ماهية المعايير والمقاييس التي تم اختيار الأندية بناء عليها.وأتم: "تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية، وجاء الاختيار على مشاركة 12 فريقاً من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 من آسيا و4 من إفريقيا و4 من الكونكاكاف، وواحد من أوقيانوسيا، وواحد للدولة المستضيفة".في هذه الأثناء، أكد "فيفا" أن النسختين المقبلتين 2023 و2024 في كأس العالم للأندية ستُقامان بنفس النظام المتبع حالياً، وهو 7 فرق تمثل أبطال القارات الست، وبطل الدوري في الدولة المستضيفة.*السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023ومنح "فيفا" وبشكل رسمي، شرف تنظيم نسخة عام 2023 من كأس العالم للأندية إلى المملكة العربية السعودية، والتي ستُقام نهاية العام الجاري.وقال فيفا في نفس البيان: "فيما يتعلق بكأس العالم للأندية 2023 والمقرر إقامتها بالشكل الحالي، فقد اختار مجلسنا وبالإجماع الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة البطولة في الفترة ما بين 12 حتى 22 ديسمبر/كانون الأول 2023".وباتت السعودية رابع دولة عربية تستضيف كأس العالم للأندية في نظامها الجديد الذي بدأ عام 2000، بعد الإمارات (استضافت 5 نسخ)، والمغرب (3) وقطر (2).وتُوج ريال مدريد باللقب 5 مرات، وهو حامل الرقم القياسي، يليه غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة ألقاب، واثنين لكل من بايرن ميونخ الألماني وكورنثيانز البرازيلي، وواحد لأندية تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وإنتر وميلان الإيطاليين، وإنترناسيونال وساو باولو البرازيليين.وانطلقت البطولة عام 2000، ثم توقفت 4 سنوات، لتعود بانتظام منذ عام 2005.