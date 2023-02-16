ليالي الخميس.. صحوة برشلونة تواجه قوة المان يونايتد بالدوري الأوروبي

اصطدم فريق برشلونة بنظيره مان يونايتد في 13 مباراة بتاريخ المواجهات بينهما، نجح البارسا في تحقيق الفوز خلال 6 لقاءات وفاز مانشستر يونايتد في 3 مباريات وانتهت 4 مباريات بالتعادل.فيما سجل فريق برشلونة 24 هدفًا داخل شباك مانشستر يونايتد، في تاريخ المواجهات بينهما مقابل 15 هدفً لصالح الشياطين الحمر.ونجح فريق برشلونة في خطف لقبين بدوري أبطال أوروبا من مانشستر يونايتد، في نهائي موسم 2008-2009 بنتيجة 2-0، وفي موسم 2010-2011 بنتيجة 3-1.وكانت آخر مواجهة جمعت برشلونة ومان يونايتد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، وتغلب فيها برشلونة في الذهاب بثلاثية نظيفة وفي مباراة العودة بهدف نظيف.تقام مباراة برشلونة ضد مان يونايتد مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب باليوروباليج، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد مان يونايتدحراسة المرمى: تير شتيجنالدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – كريستنسن – جول كونديالوسط: فرينكي دي يونج – بيدري - فرانك كيسيالهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينياتشكيل مانشستر يونايتدحراسة المرمى: دافيد دي خياالدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاوالوسط: كاسيميرو – فريد - برونو فيرنانديزالهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد - فاوت فيجهورست