ليالي الخميس.. صحوة برشلونة تواجه قوة المان يونايتد بالدوري الأوروبي

اصطدم فريق برشلونة بنظيره مان يونايتد في 13 مباراة بتاريخ المواجهات بينهما، نجح البارسا في تحقيق الفوز خلال 6 لقاءات وفاز مانشستر يونايتد في 3 مباريات وانتهت 4 مباريات بالتعادل.
فيما سجل فريق برشلونة 24 هدفًا داخل شباك مانشستر يونايتد، في تاريخ المواجهات بينهما مقابل 15 هدفً لصالح الشياطين الحمر.
ونجح فريق برشلونة في خطف لقبين بدوري أبطال أوروبا من مانشستر يونايتد، في نهائي موسم 2008-2009 بنتيجة 2-0، وفي موسم 2010-2011 بنتيجة 3-1.
وكانت آخر مواجهة جمعت برشلونة ومان يونايتد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، وتغلب فيها برشلونة في الذهاب بثلاثية نظيفة وفي مباراة العودة بهدف نظيف.
تقام مباراة برشلونة ضد مان يونايتد مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب باليوروباليج، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.
التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد مان يونايتد
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – كريستنسن – جول كوندي
الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري - فرانك كيسي
الهجوم: جافي – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا
تشكيل مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: دافيد دي خيا
الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - لوك شاو
الوسط: كاسيميرو – فريد - برونو فيرنانديز
الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد - فاوت فيجهورست