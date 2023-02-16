حكم قضائي بمنح كريستيانو رونالدو تعويضا في قضية "الاغتصاب"

وكانت القضية التي زعمت فيها عارضة الأزياء كاثرين مايورغا، أن حادثة "الاغتصاب حدثت في غرفة فندق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية عام 2009، رفضت في يونيو الماضي، بعد أن وجد القاضي، أن محامية المدعية، ليزلي ستوفال، متورطة في "سوء سلوك شديد"، لدرجة أنه سيكون من المستحيل على النجم البرتغالي الحصول على محاكمة عادلة.وحكمت القاضية في ولاية نيفادا جينيفر دورسي، الأربعاء، بأن على ستوفال، المحامية دفع مبلغ (334.637.50 دولار) إلى رونالدو.وسعى الفريق القانوني لكريستيانو رونالدو للحصول على مزيد من التعويضات، لكن القاضي خلصت إلى أن اللاعب ومحاميه قاموا بتأجيل القضية لفترة أطول من اللازم.