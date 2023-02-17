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الكشف عن موقف ميسي من التجديد مع سان جيرمان: والده في برشلونة

رياضة

2023-02-17 | 01:00
الكشف عن موقف ميسي من التجديد مع سان جيرمان: والده في برشلونة
1,380 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف تقرير فرنسي عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان.

ويرتبط ميسي بعقد مع فريق العاصمة الفرنسية ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، وبالتحديد يوم 30 يونيو/حزيران 2023.

تجديد عقد ميسي مع باريس غير مؤكد
وأكدت صحيفة lequipe الفرنسية أن أفضل لاعب في العالم 7 مرات، أصبح غير متأكد من قراره، بتمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأضافت أن عائلة "البرغوث" لا تمانع إطلاقاً الرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعيش فيها، وهو الأمر الذي يصب في صالح نادي إنتر ميامي، الذي لم يخف رغبته في التعاقد مع ميسي.

وما يعزز من احتمالية ذهاب ميسي إلى الولايات المتحدة هو امتلاكه منزلاً في ميامي، يقضي فيه جزءاً من إجازاته في بعض الأحيان.

يُذكر أن إنتر ميامي مملوك لنجم كرة القدم الإنجليزية الأسبق ديفيد بيكهام، ويشرف على تدريبه مواطنه فيل نيفيل، اللذان تزاملا معاً في مانشستر يونايتد.

وأبرزت صحيفة the sun الإنجليزية تصريحات نيفيل، التي أدلى بها عن ميسي في الشهر الماضي، حيث قال: "نريد جلب أفضل اللاعبين في العالم إلى هذا النادي، وربما يكون أفضل لاعب، لذلك بالنسبة لنا لم يتغير المشهد على الإطلاق".

واستدرك: "لكن مع صفقة من هذا العيار يكون الأمر معقداً، وتحتاج إلى كثير من الوقت".

سبب وصول والد ميسي إلى برشلونة
في هذه الأثناء، وصل خورخي ميسي، والد "ليو" ووكيل أعماله، إلى مدينة برشلونة، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023، ما فجّر موجة من التكهنات حول إمكانية عودة ميسي إلى النادي "الكتالوني".

لكن شبكة tycsports الأرجنتينية أسكتت كل هذه الأصوات، وأكدت بشكل قاطع، أنه ليست لدى خورخي أي خطة للاجتماع بخوان لابورتا، رئيس برشلونة.

وأضافت أن وكيل ميسي لن يجتمع أيضاً بأيٍ من أعضاء مجلس إدارة النادي "الكتالوني"، لذا فإن مستقبل "البرغوث" غير مطروح حالياً بين الطرفين.

وأوضحت أن ميسي ووالده أجَّلا الحديث عن مستقبل اللاعب مع باريس، إلى ما بعد نهاية مباراة سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل الفريق الباريسي ضيفاً على بايرن على ملعب أليانز أرينا إياباً، وذلك يوم 8 مارس/أذار 2023، علماً بأن الفريق الألماني فاز ذهاباً بهدف وحيد سجله الفرنسي كينغسلي كومان.

ووصل ميسي إلى باريس يوم 11 أغسطس/آب 2021، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، وفشل "البلوغرانا" في تجديد عقده بسبب قانون سقف الرواتب.

ومنذ ذلك الحين، لعب ميسي مع باريس 60 مباراة، وسجل 26 هدفاً، وأهدى 29 تمريرة حاسمة، كما تُوج بلقبين، هما الدوري الفرنسي 2021-2022، وكأس السوبر الفرنسي.
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