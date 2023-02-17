بيدري يزيد من أوجاع برشلونة: هذه تفاصيل إصابته ومدة الغياب

وكان بيدري قد استُبدل قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وتحديدًا بالدقيقة (41)، وحل مواطنه سيرجي روبيرتو بدلًا منه، حيث خرج النجم الإسباني متأثرًا بالإصابة.وغرّد النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفحوص الأولية تظهر إصابة بيدري في العضلة الداخلية للفخذ اليسرى".وأشار النادي الكتالوني في بيانه إلى أن "بيدري ستُجرى له فحوص إضافية لتحديد تفاصيل الإصابة ومدة غيابه المُحتملة عن الملاعب وموقفه من اللحاق بمباراة الإياب، لكن تقارير صحفية أكدت أن بيدري سيغيب لثلاثة أسابيع".كما تشير التقارير الأولية إلى احتمال غياب بيدري عن برشلونة لفترة قد تصل إلى من 4 إلى 5 أسابيع، بحسب راديو ماركا.وكان التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) قد حسم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، في اللقاء الذي أقيم في أمسية الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن لقاءات ذهاب الدور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.يُذكر أنّ مباراة الإياب بين الفريقين تُقام يوم الخميس المُقبل 23 فبراير/ شباط، على مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة.