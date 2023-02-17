نجمه الشاب سيغيب 4 أسابيع.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة

وتعرّض لاعب الوسط المتألق للإصابة خلال التعادل مع مانشستر يونايتد (2-2) في ذهاب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الخميس، واستُبدل في أواخر الشوط الأول.وبعد إعلان إصابته عقب المباراة، أكد النادي الكتالوني في بيان آخر، أن الفحوص التي خضع لها الجمعة أظهرت إصابة في "العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن"، مؤكداً "سيغيب عن التشكيلة حتى تعافيه".وتشكل هذه الإصابة انتكاسة للاعب الذي "كان في فورمة مذهلة مؤخرًا ولعب دورًا أساسيًا في سلسلة المباريات من دون هزيمة" التي وصل عددها الى 17، بحسب بيان برشلونة.وأشارت عدة صحف، بينها "سبورت" الكتالونية و"أس" المدريدية، إلى أن "الفتى الذهبي" سيغيب ما بين 3 و4 أسابيع.فبالإضافة الى غيابه عن المباراة في الدوري ضد قادش الأحد، لن يشارك أمام يونايتد إيابًا الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد، علمًا أن الشاب الآخر جافي سيغيب للإيقاف ما قد يشكل ضربة لبرشلونة في مشواره القاري.ومن المتوقع أن يغيب أيضًا عن مباريات ألميريا في الليجا وثم ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس ضد الغريم ريال مدريد في الثاني من آذار/مارس المقبل وفالنسيا في الدوري وترقب حالته لمباراة أتلتيك بلباو.وفي حال تأهل برشلونة الى ثمن نهائي يوروبا ليج قد يغيب عن مواجهتي هذا الدور في 9 و16 آذار/مارس.