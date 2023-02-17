اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدور 32 من كأس العراق

وجهت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، دعوة للأندية المتأهلة للدور 32 من كاس العراق لحضور القرعة.

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه : "تدعو لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم ممثلي الأندية المتأهلة للدور 32 من بطولةِ كأس العراق للحضور إلى مقرّ الاتحاد".



واضاف ان "موعد القرعة سيكون يوم الثلاثاء الموافق (2/21) في الساعةِ الثانية عشرة ظهرًا لإجراء قرعةِ البُطولة".