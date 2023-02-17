قبل موقعة أوساسونا.. الغيابات تضرب ريال مدريد

وشهدت قائمة "الميرينجي" غياب كل من الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس، بسبب الإصابات.وضمن قائمة الملكي الأسماء التالية:حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز.خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجير.خط الوسط: مودريتش - كامافينجا - تشواميني - سيبايوس - فالفيردي.خط الهجوم: هازارد - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ألفارو.يشار إلى أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب فرق الليجا برصيد 48 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما يقع أوساسونا بالمركز ال 9 ب 30 نقطة.