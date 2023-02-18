اليوم.. ملاعب العراق تحتضن 4 مواجهات بمنافسات ممتاز الكرة

ويبدو فريق الصقور الأوفر حظاً لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الكاملة من منافسه، عطفاً على النتائج والمستويات والفوارق الفنية التي ترجح كفة الأزرق للتفوق في مواجهة اليوم.وتمكن الجوية من استعادة توازنه في الجولة السابقة بفوز صعب وثمين على الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد، رافعاً رصيده الى النقطة (32) في المرتبة الثانية، بينما تكبد الصناعة خسارته الــ (11) على يد الطلبة، من أصل (16) مباراة لعبها حتى الآن، ويقبع حالياً في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ (9)نقاط.بالمقابل، يطمح فريق الكهرباء الى مواصلة مغامرته بملاقاته الشرطة في مواجهة صعبة للغاية على الطرفين، إذ تعد بمثابة الفرصة المناسبة لفك الشراكة بينهما، لا سيما أنهما يتساويان بعدد النقاط (32) نقطة مع أفضلية الأهداف للقيثارة صاحب المرتبة الثالثة.بينما يحل فريق نفط ميسان ضيفاً على دهوك، سعياً منه للخروج بنتيجة إيجابية تكون حافزاً له من أجل التقدم في سلم الترتيب، إلا أن طموحاته ستصطدم بإمكانات الفريق الشمالي الذي يعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث، ويقف نادي دهوك في المركز السادس وله (27) نقطة، في حين يتواجد نفط ميسان بالمرتبة الثامنة برصيد (25) نقطة.إلى ذلك، يسعى فريق أربيل الى تحقيق الفوز الغائب عنه منذ (8) أدوار على التوالي، حينما يستضيف نظيره نوروز في ملعب فرانسوا حريري، ويمتلك نوروز (20) نقطة وهو في المرتبة الثانية عشرة، بينما أربيل في المركز السادس عشر برصيد (14) نقطة.