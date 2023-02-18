دهوك يتجاوز نفط ميسان بثلاثية في ممتاز الكرة

تغلب فريق نادي دهوك، على نفط ميسان، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب دهوك، لحساب الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز.







وسجل برينس اوبوكو اكيمنك الهدف الثاني لدهوك في الدقيقة (52).



وفي الدقيقة 63 نجح برينس اوبوكو اكيمنك مجدداً من التسجيل لفريق دهوك عبر ركلة جزاء.

وافتتح دهوك التسجيل عبر المحترف زاكري كراهير يانيك في الدقيقة (42)، فيما عادل نفط ميسان النتيجة عند الدقيقة (44) عبر لاعبه يونس عبد برو.وسجل برينس اوبوكو اكيمنك الهدف الثاني لدهوك في الدقيقة (52).وفي الدقيقة 63 نجح برينس اوبوكو اكيمنك مجدداً من التسجيل لفريق دهوك عبر ركلة جزاء.