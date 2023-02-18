التعادل السلبي يخيم على مواجهة أربيل ونوروز في الممتاز

بسط التعادل السلبي سيطرته على أجواء لقاء أربيل ونورز، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري العراقي الممتاز.

واحتضن المباراة ملعب فرانسو حريري في أربيل.



وبهذا التعادل رفع نوروز رصيده الى النقطة 21 في المركز العاشر، بينما وصل أربيل الى النقطة 15 في المركز 16.

