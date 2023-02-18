بايرن ميونخ يسقط امام بروسيا مونشنغلادباخ

ثلاثية غلادباخ جاءت بتوقيع لارس شتيندل، جوناس هوفمان، وماركوس تورام، في الدقائق 8، 55 و84، فيما أحرز تشوبو موتينغ وماثيس تيل هدفي الضيوف في الدقيقتين 35 و93.الخسارة فتحت الباب أمام فقدان البايرن للصدارة لحساب يونيون برلين حال فوز الأخير على شالكه، غدا الأحد.وتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 43 نقطة في الصدارة، فيما قفز مونشنغلادباخ للمركز الثامن بوصوله للنقطة 29.