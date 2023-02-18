الدوري الممتاز.. القوة الجوية يهزم الصناعة برباعية

تمكن فريق القوة الجوية، السبت، من هزيمة نظيره الصناعة بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الممتاز.

وسجل الصقور اهدافه الأربعة في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي. وبهذا الفوز يتصدر القوة الجوية ترتيب فرق الدوري برصيد 35 نقطة.