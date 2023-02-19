فينيسيوس يرد على العنصرية: الإهانات والرقصات مستمرة!

وكتب فينيسيوس على حساباته بالشبكات الاجتماعية عقب المباراة التي أقيمت مساء السبت: "الإهانات مستمرة ولكن الرقصات أيضًا مستمرة.. إلى اللقاء في ليفربول! هلا مدريد!".ويشير فينيسيوس إلى الرقصات التي يؤديها احتفالًا بالأهداف والتي يدافع عنها رغم الانتقادات التي توجه له بسببها؛ لأن بعضهم يعتبرها قلة احترام للمنافس.وكانت الجماهير قد أطلقت صيحات استهجان ضد فينيسيوس خلال مواجهة أوساسونا وأهانته قائلة عبارات مثل "فلتمت يا فينيسيوس".يُذكر أن ريال مدريد قلص الفارق بينه وبين متصدر الدوري الإسباني، برشلونة، إلى (5 نقاط)، حيث يحضر الميرينغي في المركز الثاني برصيد (51 نقطة) خلف برشلونة المتصدر (56 نقطة).