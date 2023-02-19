مباريات الأحد.. برشلونة يلاعب قادش للابتعاد بالصدارة واليونايتد يواجه ليستر سيتي

مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 5 عصراتوتنهام هوتسبير X وست هام – الساعة 7:30 مساءإلتشي X إسبانيول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1رايو فاليكانو X إشبيلية – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 1أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1برشلونة X قاديش – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1أتلانتا X ليتشي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1ساليرنيتانا X لاتسيو – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1فيورنتينا X إمبولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2سبيزيا X يوفنتوس – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1روما X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1يونيون برلين X شالكه 04 – الساعة 5:30 عصرابوروسيا دورتموند X هيرتا برلين – الساعة 7:30 مساءباير ليفركوزن X ماينز 05 – الساعة 9:30 مساءباريس سان جيرمان X ليل – الساعة 3 ظهرالوريان X اجاكسيو – الساعة 5 عصراستاد بريست 29 X موناكو – الساعة 5 عصرارين X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصراتروا X مونبلييه – الساعة 5عصرالانس X نانت – الساعة 7 مساءتولوز X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء