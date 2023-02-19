مباريات الأحد.. برشلونة يلاعب قادش للابتعاد بالصدارة واليونايتد يواجه ليستر سيتي

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 5 عصرا
توتنهام هوتسبير X وست هام – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي X إسبانيول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
رايو فاليكانو X إشبيلية – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
برشلونة X قاديش – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أتلانتا X ليتشي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ساليرنيتانا X لاتسيو – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X إمبولي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
سبيزيا X يوفنتوس – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
روما X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X شالكه 04 – الساعة 5:30 عصرا
بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين – الساعة 7:30 مساء
باير ليفركوزن X ماينز 05 – الساعة 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X ليل – الساعة 3 ظهرا
لوريان X اجاكسيو – الساعة 5 عصرا
ستاد بريست 29 X موناكو – الساعة 5 عصرا
رين X كليرمون فوت 63 – الساعة 5 عصرا
تروا X مونبلييه – الساعة 5عصرا
لانس X نانت – الساعة 7 مساء
تولوز X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء