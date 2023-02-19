يساوي مليار يورو.. وكيلة هالاند: هذا سعر إيرلينغ وأنا لا أمزح

وقالت بيمنتا في مقابلة مع برنامج "Telefoot" الفرنسي: "أنا متأكدة من أنه يساوي مليار يورو، أنا جادة لا أزمح، ومتأكدة من أن هذه هي قيمة اللاعب".وشرحت بيمنتا ما يميز هالاند عن غيره من اللاعبين، مؤكدة طبيعته الواقعية وابتعاده عن الغرور.وأوضحت: "إنه مستقبل اللعبة بسبب عمره وجودته ومساحة التطور المتاحة أمامه. يأكل اللازانيا قبل المباريات.. إنها خلطته السحرية. هو لا يرى نفسه مهمًا. إنه المستقبل".وناقشت بيمنتا مؤخرًا احتمال وجود شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي، قائلة: "اللغز مثير دائمًا للاهتمام، إنه دائمًا أكثر إثارة، أليس كذلك؟".وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي قادما من بروسيا دورتموند الألماني وأحرز 32 هدفًا في 31 مباراة حتى الآن هذا الموسم.وسجل المهاجم النرويجي 25 هدفا في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى إنجلترا هذا الموسم، ويرتبط بعقد حتى 2027.لكن وكيلة أعماله رافائيلا بيمنتا رفضت مؤخرًا إنكار أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي قبل أن تشير إلى أن قيمته الإجمالية ستبلغ مليار يورو في المستقبل.