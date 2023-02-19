مقابل خدمات راشفورد.. يونايتد يطلب 130 مليون يورو من مدريد

يقدم راشفورد حاليًا أفضل مستوى في مسيرته، إذ إنه بعد بداية متقلبة للموسم تضاعف مستوى المهاجم الدولي الإنجليزي عدة أضعاف منذ استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كأس العالم ليحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى وبينها ريال مدريد.وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن "راشفورد حاليًا اللاعب الأكثر إنتاجًا في أوروبا، حيث سجل 16 هدفًا في 18 مباراة منذ نهاية العام الماضي".وسجل ضد برشلونة في التعادل 2/2 يوم الخميس الماضي على ملعب كامب نو في الدوري الأوروبي، وسيهدف إلى أن يفعل الشيء نفسه يوم الخميس المقبل في أولد ترافورد خلال مباراة الإياب.ومع إنفاق تشيلسي 105 مليون جنيه إسترليني لضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز قليل الخبرة نسبيًا من بنفيكا، يعتقد يونايتد أن راشفورد يستحق 120 مليون جنيه إسترليني حتى مع وجود 12 شهرًا فقط للعمل على تمديد عقده الحالي الذي يحصل بموجبه على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.وبالطبع اجتذب مستوى راشفورد الباهر العديد من الأندية الكبرى وبينها ريال مدريد، لكن مانشستر يونايتد حدد سعرًا مطلوبًا قدره 130 مليون يورو للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.ومن المتوقع أن يبحث ريال مدريد عن مهاجم خلال المواسم المقبلة، مع اقتراب نهاية مسيرة هدافه الفرنسي كريم بنزيما، لكن من المرجح أن يتأخر مسؤولو النادي بسبب تقييم مانشستر يونايتد المرتفع.وسيدخل في المنافسة بالطبع باريس سان جيرمان وبرشلونة على التعاقد مع اللاعب الذي يتبقى على نهاية عقده مع مانشستر يونايتد 16 شهرا.لكن سيتعين على هذا الثلاثي دفع مبالغ طائلة ليحصلوا على خدمات الدولي الإنجليزي الذي خاض 51 مباراة دولية مع منتخب بلاده.وواصل راشفورد تألقه وسجل هدفين، بواقع هدف في كل شوط ليفوز مانشستر يونايتد 3/0 على ضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.وهز راشفورد الشباك بعد مرور 25 دقيقة من البداية مستفيدا من تمريرة رائعة من برونو فرنانديز، ليسجل هدفا على الأقل للمباراة الخامسة على التوالي.وأضاف المهاجم الإنجليزي الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من فريد في الجانب الأيسر وتوغل بالكرة وسدد داخل المرمى في الدقيقة 56، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا بالدوري و25 في مختلف المسابقات هذا الموسم.