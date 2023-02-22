تقارير: كلوب يعيش أزمة كبيرة مع ليفربول والأخير سيعرض عليه الاستقالة

وقلب ريال مدريد تأخره بهدفين دون رد إلى فوز عريض بنتيجة 5-2 ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ووفقا لما ذكره موقع "caughtoffside"، في تقريره اليوم الأربعاء، فقد "دار نقاش في مجلس إدارة ليفربول بشأن ضرورة استبدال يورغن كلوب، مع شعورهم بأن الأمور أصبحت سيئة تحت قيادته، مع وجود حاجة إلى تجديد النشاط".وأضاف التقرير: "القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وستعرض الإدارة على كلوب فرصة الاستقالة من منطلق الاحترام لما قدمه مع الريدز خلال السنوات الماضية".وتابع التقرير: "تم اختيار يوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونخ، ليكون الرجل المثالي ليحل محل يورغن كلوب في حال رحيله عن ليفربول، رغم أن مدرب الفريق الألماني لديه عقد ما زال ممتدا مع البافاري، لكن المصادر رجحت أنه سيغتنم الفرصة لقيادة الريدز حال عرض الأمر عليه".واهتزت شباك ليفربول بخمسة أهداف على أرضه لأول مرة في دوري الأبطال، كما أنها ثالث مرة يستقبل هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة على أرضه بجميع المسابقات هذا القرن.وهذه هي الهزيمة السادسة في سبع مباريات لليفربول أمام ريال مدريد، منها النهائي في 2018 و2022، مع انتظار فريق المدرب يورغن كلوب مباراة الإياب في موسم كارثي له.وقال كلوب عقب المباراة: "قلت للاعبين بعد المباراة إن الهزيمة تصبح هزيمة إذا لم نتعلم منها. لو سمحنا لمباراة واحدة بالتأثير علينا فهذا سيئ"."نعم، نحن بحاجة إلى التحسن، لكن يجب علينا النظر إلى الأمور الإيجابية أيضا. أهدينا ريال مدريد الأهداف الخمسة، وكان يمكننا فعل ما هو أفضل، لكن (ريال) مختلف تماما".وتابع: "سنذهب إلى (مدريد) من أجل الفوز. ولا أعلم مدى إمكانية حدوث ذلك من عدمه".ويستضيف ريال مدريد منافسه ليفربول على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم 15 مارس المقبل ضمن إياب دوري أبطال أوروبا.