ثالث انتصار توالياً.. سلة العراق تتجاوز عمان في تصفيات آسيا

وبذلك نجح المنتخب العراقي في حصد انتصاره الثالث تواليا، بعد الفوز على قطر (75-70)، والإمارات (82-74).ورغم ضمانه بطاقة التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس آسيا 2025 بإندونيسيا، إلا أن كتيبة محمد النجار نجحت في السيطرة على مجريات اللقاء، وأنهت الشوط الأول متقدمة (28-36).وأكد الفريق العراقي أفضليته في الفترات المتبقية، التي شارك بها أغلب البدلاء، وتمكنوا من حسم اللقاء لصالحهم بفارق 17 نقطة.بهذا الانتصار، قفز المنتخب العراقي إلى صدارة ترتيب مجموعته، التي تضم أيضا قطر وفلسطين والإمارات والكويت وعمان.