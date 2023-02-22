ميسي يرد على مديح نادال: أنت أيضا تستحق كل شيء

ويتنافس على الجائزة كل من نادال وميسي، إضافة إلى كيليان مبابي وماكس فيرستابن وموندو دوبلانتيس وستيفين كوري.وسبق وأن كتب نادال: "من دواعي شرفي أن يتم ترشيحي مرة أخرى لجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام، ولكن هذه السنة دعونا نذهب مع ليونيل ميسي، فهو يستحقها".ورد عليه ميسي عبر حسابه على إنستجرام: "أن يقول رياضي بحجمك هذا الأمر عني، فهذا يتركني غير قادر على الحديث".وأضاف ميسي: "أشكرك كثيرا، أنت أيضا تستحق كل شيء بالنظر إلى منافستك في كل مرة تدخل فيها أرض الملعب".واسترسل "أنت بطل ولدينا الكثير من المنافسة هنا؟ حقا كل المرشحين يستحقون الجائزة هذا العام".يذكر أن نادال سبق وأن توج بتلك الجائزة مرتين من قبل عامي 2011 و2021، فيما نالها ميسي في 2020 مناصفة مع لويس هاميلتون.