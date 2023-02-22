بعد خماسية مدريد.. كاراجر ينتقد فان دايك: الدفاع تمزق بوجوده

وكان ليفربول قد حقق انتصارين متتاليين في الدوري الممتاز، قبل أن يخسر الليلة الماضية (2-5) على أرضه أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.رغم تقدم ليفربول مبكرًا بهدفين، ارتد ريال مديد ليصعق "آنفيلد" بخماسية، ومن المنتظر بنسبة كبيرة أن الملكي ضمن مكانه في ربع النهائي.وكان أسطورة ليفربول كاراجر غاضبًا، عندما صرخ أنه من الهراء الزعم بأن الريدز عاد بعد آخر انتصارين.وتحدث كاراجر كمحلل في قناة "سي بي اس سبورت" قائلا: "هراء مطلق من يقول بأن ليفربول عاد بعد المباراتين الأخيرتين، وهذا هو سبب توخي الحذر قبل المباراة".وأضاف: "لقد لعبوا ضد فريق إيفرتون، الذي قدم أحد أسوأ العروض التي رأيتها في مباراة ديربي، إيفرتون لم يفعل شيئًا، كنت في مباراة نيوكاسل أيضًا، وكان لدى نيوكاسل 10 لاعبين وصنع الفرص، إذا كان لدى نيوكاسل 11 لاعبًا طوال المباراة، لكانوا تعادلوا 2-2، أنا مقتنع".وتابع: "ليفربول في الوقت الحالي وطوال الموسم، كما قلت من قبل، كان في فوضى مطلقة دفاعيًا، هذا الفريق كان لديه سجل دفاعي رائع الموسم الماضي".وأردف: "لكننا نعلم أن خط الوسط لم يعد لديه الطاقة بعد الآن، واللاعبون المهاجمون لا يضغطون كما يجب أو بالتأكيد ليس لديهم التماسك الذي كان موجودًا من قبل مع فيرمينو وماني، بينما داروين نونيز وكودي جاكبو جديدان على هذا الأمر".واسترسل: "دفاع ليفربول الآن، الذي قيل لنا لسنوات أن لديه بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم، لا يستطيع التأقلم، لأنه لسنوات كان أمامهم 6 في المقدمة يعملون بجدية أكبر وأكثر ذكاءً، أكثر من أي فريق آخر في كرة القدم العالمية، والآن انتهى الأمر، انهار بالكامل".ورغم تعاطفه مع الفريق ومدربه يورجن كلوب، لم يستطع كاراجر كبح جماح انتقاداته، وقال: "لا أفضل تقديم الأعذار، إنها كلمة خاطئة، ولكن نظرًا لأننا كمشجعين لليفربول، فإننا نحب هذا المدرب وفريقه تمامًا، وقد فعلوا الكثير للنادي في آخر 5 سنوات، من المؤلم قول أي شيء سلبي لأنهم أعطوك الكثير".وزاد: "لكن ليفربول يحتل المركز الثامن في البريميرليج، وتعرضوا للهزيمة 5-2 في دوري أبطال أوروبا، وأعلم أنه ريال مدريد لكن الفريقين كانا في النهائي العام الماضي، ما نشاهده هذا الموسم غير مقبول، نستمر في البحث عن الأسباب والأعذار، لكن هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية في أي مكان".ووجه كاراجر انتقاده بشكل خاص إلى قلب دفاع الفريق فيرجيل فان دايك، وقال: "ما يجعلني أضحك، أن فان دايك قال إنني لن أجد مكانا في هذا الفريق منذ حوالي شهرين، أعتقد أنني سأحل محله في الوقت الحالي".وأتم: "مررنا جميعًا بليالي سيئة، وربما لا ينبغي أن ألوم أي شخص عندما يكون محبطًا لأنني متأكد من أنه سيشعر بالفزع الآن، نحن نتحدث باستمرار عن لاعبي خط الوسط الذين يحتاجهم ليفربول وأعتقد أن هذا صحيح، لكن أعتقد أن ليفربول بحاجة إلى مدافعين أيضًا لأنهم عندما يتعرضون للخطر لا يمكنهم الدفاع".