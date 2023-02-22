قبل الكلاسيكو.. حديث عن إصابة ديمبلي

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ديمبلي يواصل برنامج تعافيه بخطى ثابتة، بعد أن تعرض لإصابة في العضلة المستقيمة بالفخذ الأيسر يوم 29 كانون الثاني ضد جيرونا.وأشارت إلى أن وقت تعافي ديمبلي من الإصابة يتراوح من 5 إلى 6 أسابيع، لكن اللاعب الفرنسي يسير بشكل إيجابي للغاية صوب العودة إلى الملاعب.وذكرت أن ديمبلي يؤدي تمارين خفيفة على العشب منذ الأسبوع الماضي، موضحة أنه لا يوجد موعد محدد لعودة اللاعب إلى المباريات، لكن الأمر يعتمد على ما يشعر به اللاعب الفرنسي.وقالت الصحيفة إن بعض الأنباء ظهرت مؤخراً حول إمكانية لحاق ديمبلي بموقعة الكلاسيكو يوم 2 آذار، بعد شهر واحد من الإصابة.وأضافت: "هذا الخيار ليس مطروحا أبداً، ولا يمكن أن يعود ديمبلي إلى المباريات عقب شهر فقط من الإصابة.. ويرفض برشلونة التسرع في العودة، خصوصًا أنها قد ينتج عنها عواقب أسوأ".