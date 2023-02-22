كريستيانو يظهر بالزي السعودي في "يوم التأسيس"

وتحتفل السعودية، اليوم الأربعاء بذكرى "يوم التأسيس"، وذلك وفقاً لأمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 27 كانون الثاني من العام الماضي.وشارك كريستيانو رفقة لاعبي النصر، في الاحتفال بيوم التأسيس قبل بداية التدريبات، كما توشح بعلم المملكة.كما أدى رونالدو رقصة "العرضة السعودية" الشهيرة حاملاً السيف.