https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-448404-638126942044098522.jpg
كريستيانو يظهر بالزي السعودي في "يوم التأسيس"
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، على مشاركة الشعب السعودي في الاحتفال بذكرى "يوم التأسيس" حيث ارتدى الزي الرسمي للمملكة.
وتحتفل السعودية، اليوم الأربعاء بذكرى "يوم التأسيس"، وذلك وفقاً لأمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 27 كانون الثاني من العام الماضي.
وشارك كريستيانو رفقة لاعبي النصر، في الاحتفال بيوم التأسيس قبل بداية التدريبات، كما توشح بعلم المملكة.
كما أدى رونالدو رقصة "العرضة السعودية" الشهيرة حاملاً السيف.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا