استمرار ميسي مع المنتخب يهدد تجديد عقده مع باريس.. اليك القصة

وقال جولي لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، "من الضروري إدراك أن ميسي لن يستطيع لعب كل المباريات، على النادي إراحته قبل المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا.. على سبيل المثال عندما تكون هناك 3 مباريات متتالية في مدة قصيرة، تجب إراحته في المباراة الثالثة".وأضاف جولي الذي لعب بجانب ميسي في برشلونة الإسباني، بين عامي 2005 و2007. قبل أن يرحل إلى روما الإيطالي مقابل 4.5 ملايين يورو: "ليو يريد الاستمرار في اللعب مع الأرجنتين وهذه ستكون مشكلة (لباريس). هل يجب عليه التقاعد دوليًّا للاستمرار مع باريس؟! لا أعرف. لكن بعد سن معيّن، سيصبح التعافي أبطأ، جرّاء السفر والإرهاق والكدمات".أتى ميسي -لأول مرة- إلى باريس سان جيرمان صيف 2021 قادمًا من برشلونة في صفقة انتقال حر. ويرتبط "البولغا" بعقدٍ مع النادي الباريسي يمتد إلى صيف 2023 المقبل، حيث لا تزال مسألة التجديد في طور المفاوضات، ولم تُحسم بعد.سجّل ميسي إجمالًا 16 هدفًا في الموسم الحالي 2022-23 بقميص باريس سان جيرمان من 27 مباراة في كل المسابقات، في حين كان الإنجاز الأبرز له على الإطلاق قيادته منتخب الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم قطر 2022، شهر ديسمبر الماضي.