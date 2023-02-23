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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نفط الوسط والقاسم في الممتاز
Alsumaria Tv
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تعادل نادي القاسم مع نفط الوسط بهدف لكل فريق، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 في الدوري العراقي الممتاز.
وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي في الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة من ظهر اليوم.
وسجل نفط الوسط أولاً عبر لاعبه المحترف لوكاس سانتوس دي سوزا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.
فيما جاء هدف التعديل للقاسم عبر اللاعب سامر محسن عند الدقيقة 55 من المباراة.
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