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الكهرباء يعمق جراحات الديوانية بهدفين في الدوري الكروي
Alsumaria Tv
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حقق نادي الكهرباء، اليوم الخميس، الفوز على فريق الديوانية بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري العراقي الممتاز.
واحتضن ملعب كربلاء الدولي مجريات اللقاء، في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم.
وسجل أهداف الكهرباء اللاعب عبد الله عبد الأمير في الدقيقة (43)، والمحترف️ فرانك سيدرك عند الدقيقة (86).
وبهذا الفوز رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثالث مؤقتاً، بينما بقي الديوانية في المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط.
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