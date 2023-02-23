الكهرباء يعمق جراحات الديوانية بهدفين في الدوري الكروي

واحتضن ملعب كربلاء الدولي مجريات اللقاء، في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم.وسجل أهداف الكهرباء اللاعب عبد الله عبد الأمير في الدقيقة (43)، والمحترف️ فرانك سيدرك عند الدقيقة (86).وبهذا الفوز رفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 35 في المركز الثالث مؤقتاً، بينما بقي الديوانية في المركز الأخير برصيد 6 نقاط فقط.