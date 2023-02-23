يونايتد يبدي اهتمامه من جديد ببيلينجهام

وقال موقع "ذا أتلتيك" أن "مانشستر يونايتد يعد وجهة محتملة لجود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، بعد تألقه في مونديال قطر 2022".وسجل بيلينجهام (19 عاما) 10 أهداف مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، ويبدو في طريقه للرحيل عن الفريق الألماني.وتابع الموقع "المانيو قد يبدأ التفاوض على ضم بيلينجهام، حال نجاح عملية بيع النادي وضخ الكثير من الأموال لإبرام صفقات قوية".وأشارالى ان "مانشستر يونايتد لن يمانع التقدم بعرض قيمته 132 مليون جنيه إسترليني لضم بيلينجهام، مما يجعله أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".ورغم ذلك، أكد "ذا أتلتيك" أن "ليفربول لا يزال المرشح الأوفر حظا لضم جود بيلينجهام، رغم الموسم المتواضع للريدز تحت قيادة المدرب كلوب".كما يحرص ريال مدريد، على ضم بيلينجهام، لتكوين خط وسط شاب يضم إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، علما بأن مانشستر سيتي يهتم أيضا بضم اللاعب الإنجليزي.